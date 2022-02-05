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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri yer aldı. Toplantıya yoğun katılım ise dikkat çekti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Kalamış, Spor, Haber

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