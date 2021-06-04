Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.Alınan kararların ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "3 Temmuz Sözde Şike operasyonunu yapan, kurgulayan, bu işin içerisinde olan, devletimizin üniformalarını giymiş ama paravan şahısların yargılanması sona erdi. 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında çeşitli suçlardan ağır cezalar verdi. 2 tane çok önemli suç var, bunlar da Fenerbahçe'ye kurulan kumpası gözler önüne seriyor. Bunlardan bir tanesi zincirleme iftira, diğeri ise evrakta sahtecilik. Zincirleme ve örgüt şeklinde yapılmış. Hepsi bir örgüt olarak beraber hareket etmişler, beraber bu tuzağı kurmuşlar ve bu tuzağın sonucunda burada yargılanıp gereken cezaları en ağır şekilde aldılar" dedi."ALNIMIZIN AKIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"Sarı-lacivertli kulüpte göreve geldikleri günden beri dava sürecini çok yakından takip ettiklerini dile getiren Fethi Pekin, "Hukuki anlamda da alınacak tedbirler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık sonuna doğru geliyoruz. Herkesin ve camiamızın beklentisi bu yönde. Çeşitli adımlar da atılacak, bunları da zaman içerisinde sizler ile paylaşacağız. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir buruk sevinç bu. Hak etmediğimiz bir yerdeydik. Herkesin bildiği gibi alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bugünleri ne Fenerbahçe camiasına ne Türkiye'nin güzel insanlarına yaşatmasın" diye konuştu."HEYET BAŞKANI TEHDİT EDİLDİKLERİNİ İFADE ETTİ"

Fethi Pekin, bu zamana kadar davada 3 başkan değiştiğini hatırlatarak, "Her bir başkana, heyet üyelerine, Cumhuriyet savcımıza, adliye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca kararlar açıklandıktan sonra heyet başkanımız ilginç bir konuya değindi. Daha önceki heyette de herhalde aynı şey söz konusuydu; bu şahıslar tarafından tehdit edildiklerini ifade etti. Bu tehditlere kulak vermediklerini, vermeyeceklerini, onların umurlarında olmadıklarını ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve hukukçu olarak göğsüm kabararak bu cesur yargı mensuplarını takdire şayanla izleme fırsatım oldu, şükranlarımı iletiyorum" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
Kumpas davası yüzünden hapis yatan Aziz Yıldırım, verilen rekor cezaları işte böyle izledi
Kumpas davası yüzünden hapis yatan Aziz Yıldırım, verilen rekor cezaları işte böyle izledi
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, bin 406 hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, bin 406 hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İlker Kaleli Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:01:45. #1.14#

title