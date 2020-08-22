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Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Gameiro'nun bedelsiz transfer edilmesi gündemde

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Valencia'nın Fransız forveti Kevin Gameiro'nun sarı lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ekonomik kriz yaşayan ve oyuncularının maaşını ödeyemeyen Valencia, golcü oyuncuyu sarı lacivertlilere bedelsiz olarak vermeyi düşünüyor.

22.08.2020 08:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:17

Fenerbahçe'nin Lazio'ya imza atmaya hazırlanan Vedat Muriç'in yerine transfer etmeyi düşündüğü Fransız golcü Kevin Gameiro'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, Fransız forvet ve menaceriyle ilk teması kurmuş, 2,5 milyon Euro maaş ile 2+1 yıllık teklif yapılmıştı. Gameiro'nun Sarı lacivertlilerin bu önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Valencia yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle oyuncuların maaşlarını ödeyemiyor. Bu nedenle herkes satışa çıkartıldı. Kulübe 4.5 milyon euroluk maliyeti olan Fransız futbolcuya Fenerbahçe dışında talip çıkmadı.

BEDAVAYA GELİYOR

İspanyollar daha önce 1,5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı lacivertli yetkililer ise Valencia'nın durumunu yakından takip ettikleri için bedelsiz olarak oyuncuyu kadroya katmak istediklerini net bir şekilde iletti. Gameiro'yu bir an önce elden çıkarmak için bonservissiz olarak göndermeye razı olduğu belirtildi.

HEDEF İLK HAFTA OYNATMAK

Sarı lacivertliler, Muriç'in Lazio'ya transferinin tamamlanmasının hemen ardından bu transferi noktalamak için İspanya'ya çıkarma yapacak. Yönetim, Kevin Gameiro'ya en kısa zamanda imza attırıp, ligin ilk haftasında hazır halde sahaya çıkmasını sağlamaya kararlı.

(Kaynak: Fanatik)

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Gameiro'nun bedelsiz transfer edilmesi gündemde
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