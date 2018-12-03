"Fenerbahçe'ye Gol Atmak İstiyorum" Diyen Özgür Çek, Kendi Kalesine Gol Attı
Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde sarı lacivertlilere gol atmak istediğini söyleyen Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gol sosyal medyada gündem haline geldi.
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçta Kasımpaşalı Özgür Çek, kendi kalesine gol attı. Bu gol sonrası Özgür Çek, sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi ise Kasımpaşalı futbolcunun kendi kalesine attığı gol. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere gol atmak istediğini söyleyen eski Fenerbahçeli oyuncu, ilk yarının son dakikasında içeriye gelen pasta kendi kalesine yaptığı vuruşla takımının geriye düşmesine neden oldu.
"AYAĞI TAKILDI HERHALDE"
Bu gol sonrasında sosyal medyada Özgür Çek ile ilgili bir çok olumsuz yorum yapıldı. Spor yazarı Mehmet Demirkol da konuyla ilgili, "Özgür Çek Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atmış, Fenerbahçe'ye de atacağım diyordu. Şanssızlık. Ayağı takıldı herhalde" ifadesini kullandı.
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YA ÖZGÜR KARDES BU KADARDA BARIZ TARLA SÜRÜLMEZKI . NE YAPTIN SEN SAGINDA SOLUNDA RAKIP YOK BIRAKSAN AUTA GIDECEK TOP HADI ZIYAN OLMASIN BU POZISYON DIYEREK TAM FIRSAT TARLA SÜRMENINMI DEDIN ACABA.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hahahah manyak ya kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş ??????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerin birinci golünde dikkat edin yine kafasını eğdi kendi kalesine atacaktı. Ondan önce fenerli oyuncu davrandı. 2. gole gelirsek Kendi kalesine kesinlikle bilerek attı böyle bir olay yok etrafında hiçbir futbolcu yok bıraksa top taça gidecek. Özgür slimaniden daha iyi forvet bence fener hemen alsın. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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SEN DE OLMASAN FB YENİLMİŞTİ SAĞOL KARDEŞ ..FB SENİ TRANSFER ETMELİ BENCE.ALİ COMOLLİNİ AL DA GİT DEFOL ARTIK.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır