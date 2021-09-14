Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı

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Yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen, önemli başarılarda pay sahibi olan Bobby Dixon ile yollar resmen ayrıldı. Türk olduktan sonra Ali Muhammed ismini alan Bobby Dixon, tüm sporseverlerin kalbinde yer etmişti.

Fenerbahçe Beko, oyun kurucusu Ali Muhammed ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.

Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague'in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.

Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı

Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı

Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı
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Haber: Fenerbahçe, yaşayan efsanesi Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yolları resmen ayırdı - Haberler Spor
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