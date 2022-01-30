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Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe, lig hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmayla devam etti.

ANTALYA (İHA) - Fenerbahçe, lig hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmayla devam etti.

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın basın açık olan son bölümünde ise futbolcular koordinasyon çalışması yaptı ve taktik antrenmanına geçti.

Sarı-lacivertlilerde Gustavo antrenmada yer almazken Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Öte yandan İrfan Can Kahveci çalışmaların tamamında takımla birlikte çalıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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