Fenerbahçe - Y.Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(2. Yardımcı Hakem)
EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
MURAT KARAMAN(Temsilci)