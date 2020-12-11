Fenerbahçe - Y.Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Fenerbahçe - Y.Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:14
Fenerbahçe - Y.Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

MURAT KARAMAN(Temsilci)

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