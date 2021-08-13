Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının yedinci yıl dönümünde ezeli rakipler tarafından da anıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Seba için yaptığı paylaşımlara etkileşim yağdı. Ezeli rakiplerin bu duyarlı yaklaşımı futbolseverlerin takdirini kazandı.

Kara Kartal'ın sembol isimlerinden Süleyman Seba'nın bugün vefatının yedinci yıl dönümü. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray da Seba'nın vefat yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı

"TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSMİ"

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Sarı-Lacivertliler'den de, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:35:31. #1.16#

title