Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının yedinci yıl dönümünde ezeli rakipler tarafından da anıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Seba için yaptığı paylaşımlara etkileşim yağdı. Ezeli rakiplerin bu duyarlı yaklaşımı futbolseverlerin takdirini kazandı.