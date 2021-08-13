Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının yedinci yıl dönümünde ezeli rakipler tarafından da anıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Seba için yaptığı paylaşımlara etkileşim yağdı. Ezeli rakiplerin bu duyarlı yaklaşımı futbolseverlerin takdirini kazandı.
Kara Kartal'ın sembol isimlerinden Süleyman Seba'nın bugün vefatının yedinci yıl dönümü. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray da Seba'nın vefat yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.
"TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSMİ"
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.
"RAHMETLE ANIYORUZ"
Sarı-Lacivertliler'den de, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.