Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı
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Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı

11.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:33

Fenerbahçe, 1959 yılından önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için TFF'ye geçtiğimiz günlerde resmen başvuruda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk sayısı ve 1959'dan önceki şampiyonluklar ile ilgili sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Ligleri'nin resmi şampiyonluklarının geçerli olduğu yıl olan 1959'dan önceki şampiyonluklar ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"TÜRKİYE'DE FUTBOL 1959'DAN ÖNCE DE VARDI"

"1959 öncesi düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme'ye katılan takımlara bakıldığında, bu organizasyonların bölgesel değil, ulusal çapta olduğu açıkça ortadadır. Bu organizasyonların isimleri bile ulusal olduklarını gösterir. Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme'de farklı bölgelerin takımları ulusal ölçekte karşı karşıya gelmiştir. TFF'nin resmi sitesinde ilk Türkiye futbol şampiyonasının 1924'te yapıldığı ve şampiyonun da Harbiye olduğu bilgisi açık şekilde yer almakta ve 1959 öncesi ulusal futbol organizasyonları yapılmadığı şeklindeki temelsiz iddiayı çürütmektedir."

Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı
Haber Yorumları (47)
VATANDAŞ: Beşiktaşın iki şampiyonluğuna laf ederseniz Allah ta sizi bu duruma düşürür :) Sadece gülüyorum.
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VAR OL: Allah kimseyi trabzonspor lularla verunla 10 sene önce çaldığınız cupamuzu diye dalga geçip milattan önceki kupalar için dilenecek kadar karaktersiz ve onur yapmasın.
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NECATI SARI: BAŞLARINDAKİ YAHUDİ BAŞKAN HER HALDE RÜYADA
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