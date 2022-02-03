Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu - Haberler
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Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe'nin espor kulübü Fenerbahçe Esports, VLR Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Valorant kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe Esports'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilerin Valorant'ta VLR Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ayrıca turnuva boyunca takımın yanında olacak koç ekibini de paylaşan Fenerbahçe Esports, takıma başarılar diledi.

Fenerbahçe Esports, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karşınızda #VLR Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Valorant kadromuz! Başarılar Takım!" ifadelerine yer vererek Valorant kadrosunu duyurdu.

14 Şubat 2022 tarihinde başlayacak VLR Türkiye Birlik Ligi'nde bir aylık bir süreçte toplamda 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek. VLR Türkiye Birlik Ligi'nde şampiyon olan takım ise Valorant 2022:EMEA Yükselme Turnuvası'na mücadelesine devam edecek.

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Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu

  • Burak "Burzzy" Özveren
  • Mert "Mykoz" Demirci
  • Serkan "SHALZ" Erdoğan
  • Efe "Elite" Teber
  • Fırat Mahir "Wasp" Kovan
  • Can Mercan "Gloomy" Özalp
  • Burak "Soyer" Soyer
  • Yusuf "Theia" Kahraman

Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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