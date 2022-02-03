Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fenerbahçe'nin espor kulübü Fenerbahçe Esports, VLR Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Valorant kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe Esports'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilerin Valorant'ta VLR Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ayrıca turnuva boyunca takımın yanında olacak koç ekibini de paylaşan Fenerbahçe Esports, takıma başarılar diledi.
Fenerbahçe Esports, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karşınızda #VLR Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Valorant kadromuz! Başarılar Takım!" ifadelerine yer vererek Valorant kadrosunu duyurdu.
14 Şubat 2022 tarihinde başlayacak VLR Türkiye Birlik Ligi'nde bir aylık bir süreçte toplamda 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek. VLR Türkiye Birlik Ligi'nde şampiyon olan takım ise Valorant 2022:EMEA Yükselme Turnuvası'na mücadelesine devam edecek.
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