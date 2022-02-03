Fenerbahçe, Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe Esports'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilerin Valorant'ta VLR Türkiye Birlik Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ayrıca turnuva boyunca takımın yanında olacak koç ekibini de paylaşan Fenerbahçe Esports, takıma başarılar diledi.

"BAŞARILAR TAKIM"

Fenerbahçe Esports, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karşınızda #VLR Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Valorant kadromuz! Başarılar Takım!" ifadelerine yer vererek Valorant kadrosunu duyurdu.

VLR TÜRKİYE BİRLİK LİGİ

14 Şubat 2022 tarihinde başlayacak VLR Türkiye Birlik Ligi'nde bir aylık bir süreçte toplamda 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek. VLR Türkiye Birlik Ligi'nde şampiyon olan takım ise Valorant 2022:EMEA Yükselme Turnuvası'na mücadelesine devam edecek.

FENERBAHÇE ESPORTS VALORANT KADROSU