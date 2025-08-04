FENERBAHÇE TRANSFER || Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı! Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar?

FENERBAHÇE TRANSFER || Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı! Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar?
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Portekiz ekibi Benfica'nın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferiyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar? İşte, detaylar…

Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun adı, son günlerde yeniden Türkiye gündemine oturdu. Özellikle Fenerbahçe ile olası transfer görüşmeleri hakkındaki iddialar, spor kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Taraftarlar ve futbolseverler, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?" sorusunun cevabını ararken, kulis bilgileri ve basına yansıyan detaylar dikkat çekiyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli bir isim istemesi üzerine Sarı-Lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER || Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücreti dudak uçuklattı! Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar?Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ne kadar

Kulüp kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Aktürkoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro maaş önerildiği ve taraflar arasında temel şartlarda mutabakata varıldığı öğrenildi.

Transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği süreçte, Yönetici Hakan Safi ile Futbol Direktörü Devin Özek'in, resmi görüşmeleri tamamlamak üzere bugün Portekiz'e gideceği bildirildi. Fenerbahçe'nin, Benfica ile bonservis pazarlığı için masaya oturacağı aktarıldı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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