Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak - Haberler

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Başakşehir'i ağırlayacağı müsabakada ise Erkan Özdamar düdük çalacak.

6 Mart Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek. Haftanın bir diğer kritik mücadelesi olan Beşiktaş- Başakşehir maçında ise Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri şöyle:

20.00/Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

16.00/Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00/Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00/İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

16.00/VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat): Sarper Barış Saka

19.00/Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük

19.00/Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya): Cüneyt Çakır

20.00/Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has): Suat Arslanboğa

20.00/Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon): Hüseyin Göçek

20.00/Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park): Erkan Özdamar

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