Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma tarihi ve saati ile sporseverlerin gündemine düştü. Süper Lig'in kritik haftasında kozlarını paylaşacak iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi, maçın hangi gün ve saatte başlayacağı, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Derbi heyecanı yaklaşırken, taraftarlar maç öncesi tüm detayları öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine dair merak edilenler…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi, 7 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak. Kritik maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım da zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:

İrfan Can Eğribayat?

Mert Müldür?

Milan Skriniar?

Yusuf Akçiçek?

İrfan Can Kahveci?

Filip Kostic?

Sofyan Amrabat?

Sebastian Szymanski?

Oğuz Aydın?

Youssef En-Nesyri?

Edin Dzeko?

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi muhtemel 11'ler

Trabzonspor'un Muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır?

Pedro Malheiro?

Serdar Saatçı?

Stefan Savic?

Arif Boşluk?

Batista Mendy?

Folcarelli?

Cham

Mustafa Eskihellaç?

Oleksandr Zubkov?

Simon Banza?