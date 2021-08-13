Fenerbahçe taraftarının "Korece" şaşkınlığı! Kim transferi sonrası sosyal medya hesabının dili değişti

Fenerbahçe, Güney Koreli Min-Jae Kim'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp bu transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabının profilini Korece'ye çevirdi. Oldukça ilgi çeken bu değişiklik, taraftarların da beğenisini topladı.

Fenerbahçe daha önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Min-Jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabındaki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Fenerbahçe sosyal medya hesabı kulüp adını Korece'ye çevirdi. Hesabı ziyaret eden kullanıcılar ilk başta büyük şaşkınlık yaşarken daha sonra bu durumu beğeniyle karşıladı. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp web sitesinden Min-Jae Kim transferini açıkladığı metnin Korece yazılmış haline de yer verdi.