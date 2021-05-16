Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar
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Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar

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Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti. Bir grup taraftar Ülker Stadyumu'nun önünde yönetimi protesto eyleminde bulundu.

"TOPUNUZ GİDİN"

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı. Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar
Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar
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