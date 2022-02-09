Fenerbahçe taraftarı kahrolacak! Löw planının suya düşmesi bir telefona bakıyor - Haberler
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Fenerbahçe taraftarı kahrolacak! Löw planının suya düşmesi bir telefona bakıyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken Başkan Ali Koç, 2 hocayla parasal konuların konuşulması aşamasına gelindiğini belirtmişti. Bu teknik direktörlerden biri olduğu düşünülen Joachim Löw'le ilgili sarı-lacivertlileri yıkacak bir iddia ortaya atıldı. Alman hocanın, İspanya La Liga'da görev yapmak istediği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon beklediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en güçlü hoca adayları arasında yer alan Joachim Löw'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldiği iddia edildi. Real Madrid'e gideceği söylenen Alman hocanın, yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası olmayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe taraftarı kahrolacak! Löw planının suya düşmesi bir telefona bakıyor

FLORENTINO PEREZ'DEN TELEFON BEKLİYOR

Akşam'ın haberine göre, Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon beklediği yazıldı. Ezeli rakipleri Barcelona'ya 15 ve Atletico Madrid'e de 17 puan fark atan Real Madrid, 53 puanla La Liga'da lider durumda. Real Madrid, 21 Ocak'ta Copa del Rey-İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekiplerinden D.Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak elenmişti.

Haberler.com - Spor

Real Madrid, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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