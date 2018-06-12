Fenerbahçe Sportif Direktörü, Barcelonalı Paco Alcacer İçin Teklifte Bulunacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer listesinin başına Barcelona'da forma giyen Paco Alcacer'i yazdı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, öncelikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.
Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi.
FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.
Transfer piyasasında iyi bağlantıları olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı.
25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Alcacer, bu sezon Ernesto Valderde yönetimi altında Barcelona'da iyi bir performans sergileyememişti. Özellikle Griezmann transferinin gerçekleşmesi durumunda, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 17 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol golcü, 2016 senesinde Valencia'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.
-
Yav bu kadar emek bu kadar maliyet sonucta hakemin biri cikip yanlis bir dudukte tum yatirim bosa gidecek, yazik bu paralaraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
HAYAL ALEMİNDEN UYAN , BİZİM ADIMIZ FENER BİZ ADAMI YENERİZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALİ KOÇ, COMOLLİ, AYKUT YADA BAŞKA TEKNİK ADAM VE YÖNETİCİLERİN FENERDE YAPTIĞI İŞİ , TEK BAŞINA GALATASARAY İMPARATORLUĞUNDA FATİH TERİM YAPIYOR. EY EZİK FB Lİ ARKEDEŞ UYANIN ARTIK UYANIN. MUTLU OLMAK İÇİN SİZDE BU İMPARATORLUK BÜNYESİNE DUHUL OLUN. VE 4-5-6 YILDIZI BİR FORMADA GÖRÜN. 10 SENE SONRA TS. BURSA, FENER, BEŞİKTAŞ IN TOPLAM YILDIZ SAYISINDAN FAZLA YILDIZIMIZ OLACAK O YÜCE FORMAMIZDA.Cevap Yaz 3 7 Yayından KaldırGERÇEĞİN KENDİSİ: Valla doğru söylemişsin yıldızmış, paraymış, futbolmuş hepsi hikaye, kuracaksın ki zaten kurmuşsunuz geçmişten günümüze hakemler cemiyetini istediğiniz an şampiyonsunuz, ne parası ne futbolu hikaye önemli olan çaktırmadan sessiz sedasız düsüklerin şampiyonluğu1 Yayından KaldırŞAPKACI: MUHSİN ZATEN ANLAMANI BEKLEMİYORUM Kİ. İDRAKİ MEALİ BU KÜÇÜK AKLA GEREKMEZ, ZİRA BU TERAZİ BU KADAR SİKLETİ ÇEKMEZ. :)Tüm 6 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır