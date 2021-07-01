Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
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Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı

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Fenerbahçe sezonun ilk antrenmanını Volkan Demirel, Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirdi. Adidas'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler Puma'yla anlaşmış ve başkan Ali Koç artık Fenerbahçe logosunun üstünde yıldız olmayacağını belirtmişti. Sarı-lacivertlilerin Puma sponsorluğunda üretilen yeni sezon antrenman formalarında logonun üstünde yıldız bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan antrenmanla resmen başladı. Henüz teknik direktörü belli olmayan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel, Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle eşliğinde çalıştı. Antrenmanda bir detay ise kimsenin gözünden kaçmadı.

"BUNDAN SONRA YILDIZ TAKMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin ilk Puma ürünleri olan yeni antrenman formaları, sezonun ilk antrenmanında görücüye çıktı. Puma ile Fenerbahçe logoları ilk defa yan yana gelirken, Fenerbahçe logosunun üzerinde yıldız bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin yaptıkları başvuru ve yıldız sayısı konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
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