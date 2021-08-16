Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

Dün oynanan Adana Demir maçında karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Serdar Dursun, omzundaki sakatlığı işaret ederek değişiklik istemişti. Yapılan tetkiklerin ardından kötü haber geldi. Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.