Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
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Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

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Dün oynanan Adana Demir maçında karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Serdar Dursun, omzundaki sakatlığı işaret ederek değişiklik istemişti. Yapılan tetkiklerin ardından kötü haber geldi. Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe henüz sezon başındayken olumsuzluklarla boğuşmaya başladı. Pelkas, Valencia, Mert Hakan'ın sakatlığı derken kervana Serdar Dursun da katıldı. Adana Demir maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yorumları (1)
MUHAMMED UÇAR: Manşet resmi özil gibi, yıldız oyuncu yazısı, mevzu bahis serdar :(
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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