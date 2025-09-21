Fenerbahçe seçim sonuçları ne oldu, Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı devam ediyor. Başkan adaylarından Sadettin Saran, genel kurul alanında destekçileriyle buluşurken, mevcut başkan Ali Koç da süreci yerinde takip ediyor. Yaşanan gelişmeler, hem kulüp çevresinde hem de taraftarlar arasında büyük ilgiyle izleniyor. Seçimde Ali Koç ile Sadettin Saran'ın alacağı oy oranları, kulübün yeni başkanını belirleyecek. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna kim oturacak? İşte adayların oy durumuna dair son bilgiler…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Kulüp camiası ve taraftarlar, seçim sürecini büyük bir dikkatle takip ediyor. Başkan adayları mevcut Başkan Ali Koç ve iş insanı Sadettin Saran olarak öne çıkıyor.

SEÇİM TARİHİ VE YERİ

Seçim, 20 Eylül'de başlayan genel kurulun ikinci günü olan 21 Eylül'de gerçekleştiriliyor. Üyeler oylarını 10:00 – 17:00 saatleri arasında kullanabiliyor. Toplantı, Chobani Stadyumu ile bitişik eski Kenan Evren Lisesi arazisinde, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul adresinde düzenleniyor. Seçim sonuçları ise canlı olarak FB TV ekranlarından takip edilebiliyor.

BAŞKAN ADAYLARI

Genel kurul öncesinde adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Böylece seçim, iki güçlü aday arasında geçiyor:

• Ali Koç (Mevcut Başkan)

• Sadettin Saran (Başkan Adayı)

OY ORANLARI VE SONUÇ BEKLENTİSİ

Seçimde yeni başkan, üyelerin oylarıyla belirlenecek. Oylamanın ardından akşam saatlerinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı netleşecek. Mevcut başkan Ali Koç yeniden seçilmek isterken, Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmak için yarışıyor.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

• Acar Sertaç Komsuoğlu

• Agah Ruşen Çetin

• Ahmet Ketenci

• Burak Çağlan Kızılhan

• Esin Güral Argat

• Fethi Pekin

• Hulusi Belgü

• Ali Alper Alpoğlu

• Cenk Öztanık Eren

• Ali Dişli

• Eyal Tarablus

• Hüseyin Bozkurt Korkut

• Nedim Keçeli

• Mustafa Hakan Safi

• Mustafa Kemal Danabaş

• Özgür Özaktaç

• Özgür Peker

• Şanser Özyıldırım

• Muzaffer Kerem Ersoy

• Rifat Perahya

• Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

• Adem Köz

• Orhan Demirel

• Yavuz Selim Demir

• Ahmet Murat Emanetoğlu

• İlker Alkun

• Burçin Gözlüklü

• Ali Gürbüz

• Ertan Torunoğulları

• Ufuk Şansal

• Recep Uzelli

• Cem Ciritçi

• Erdem Sezer

• Sinan Öncel

• Ozan Vural

• Taner Sönmezer

• Ertuğrul Eren Ergen

• İlyas Yılmaz

• Gürhan Taşkaya

• İlker Arslan

• Zeynep Yalım Uzun

• Yunus Kılıç

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı, oyların tamamının sayılmasının ardından 21 Eylül akşamında duyurulacak. Seçim sonuçları kulüp tarihine önemli bir not olarak düşülecek ve camia için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.