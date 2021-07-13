Fenerbahçe rakiplere nefes aldırmayacak! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
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Fenerbahçe rakiplere nefes aldırmayacak! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı ilk dönemde futbolcularına 6 saniye kuralını aşılayan Vitor Pereira, takımın rakipten topu en kısa sürede kazanmasını sağlıyordu. Deneyimli hoca, bu kuralı yeniden takıma kabul ettirmek için çalışmalara başladı. Ön alan presiyle rakiplerine nefes aldırmamayı planlayan Portekizli teknik direktör, taktik çalışmalarda özel olarak bu konunun üstünde duruyor.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüyor. Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı ilk sezonda uyguladığı 6 saniye kuralını yeniden hayata geçirmeye çalışıyor.

6 SANİYEDE TOPU KAZANMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe 'deki ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda 'Topu en geç 6 saniye içerisinde geri kazanma' hedefini ortaya koymuştu. Bir süre sonra bu anlayışı oturtmayı başaran Pereira, ön alanda yoğun baskı yapan bir takımı hayata geçirmişti. Birçok maçtan sonra Süper Lig 'deki rakip teknik adamlar, Fenerbahçe'nin yoğun presine dikkat çekmiş, dönemin Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yarı sahayı geçmekte zorlandık" demişti.

"ANA FELSEFEMİZ, RAKİBE NEFES NEFES ALDIRMAMAK"

52 yaşındaki hoca, aynı anlayışı yeniden hayata geçirmek için kolları sıvadı. Pereira, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Ana felsefemiz, rakibe nefes aldırmamak olacak. Bunun için de ön alan presini doğru ve çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sayede topu kaptırsak bile en kısa sürede geri kazanıp hücum sürekliliği sağlayacağız. Bu anlattıklarımı uygulamanın temel noktası ise yüksek fizik gücü. Bu nedenle çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. Pereira, taktik antrenmanlarda bu konunun üzerinde duruyor ve öğrencilerine çift kale maçlarda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe rakiplere nefes aldırmayacak! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
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