Fenerbahçe puanını 13'e çıkardı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 6'ncı haftaya 10 puanla giren Fenerbahçe, Giresunspor galibiyetiyle puanını 13'e çıkardı.

Mücadelede 3'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, sahasındaki istekli görüntüsünü bozmadı. Hırslı oyununu ikinci yarı da sürdüren Fenerbahçe, 64'üncü dakikada Mesut Özil'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Giresunspor, 85'inci dakikada Doukara'nın bulduğu golle tabelayı 2-1'e getirirken mücadele bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'nin Estoril Praia Kulübü'nden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, sarı lacivertli formayı ilk kez giydi. Portekizli futbolcu GZT Giresunspor mücadelesinde ikinci yarısının başında Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, ligin 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ve 5'inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.