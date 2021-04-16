Fenerbahçe Öznur Kablo - UMMC Ekaterinburg: 84-88

SALON: Volkswagen ArenaHAKEMLER: Carsten Straube, Manuel Beniamino Attard, Gatis SalinsFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 7, McBride 12, Iagupova 26, Sabally 20, Vaughn 10, Zandalasini 9, Stokes, Nicholls, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe CanıtezUMMC EKATERINBURG: Vandersloot 2, Quigley 27, Meesseman...

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Carsten Straube, Manuel Beniamino Attard, Gatis Salins

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 7, McBride 12, Iagupova 26, Sabally 20, Vaughn 10, Zandalasini 9, Stokes, Nicholls, Olcay Çakır Turgut , Tuğçe CanıtezUMMC EKATERINBURG: Vandersloot 2, Quigley 27, Meesseman 3, Stewart 17, Griner 16, Torrens 10, Jones 6, Vadeeva 7, Beglova1'İNCİ PERİYOT: 21-22İLK YARI: 48-553'ÜNCÜ PERİYOT: 61-68

FIBA Euroleague Kadınlar yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup olarak finale kalma şansını yitirdi. Rus temsilcisinde Allie Quigley 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Öznur Kablo da ise Alina Iagupova 26 sayıyla oynadı.Karşılaşmaya Fenerbahçe Öznur Kablo, Thomas, McBride, Iagupova, Sabally, Vaughn ilk beşiyle başlarken; Ekaterinburg'un ilk beşi ise Vandersloot, Quigley, Meesseman, Stewart ve Griner'dan oluştu. Sabally ve Iagupova'dan bulduğu sayılarla rağmen savunmada Quigley ve Stewart'ı durduramayınca ilk 4 dakikayı 2 sayı geride tamamladı: 10-12. Kalan bölümde Stewart ile etkili olan Rus ekibi, Zandalasini ve Thomas'tan gelen üçlüklere rağmen ilk periyodu 1 sayı farkla önde kapattı: 21-22.İkinci periyoda Vadeeva'nın etkili oyunuyla başlayan Rus ekibine, Iagupova ile karşılık veren Fenerbahçe, 13'üncü dakikayı 3 sayı farkla geride kapattı: 31-34. Bu dakikadan sonra Zandalasini ve Iagupova ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, pota altında Jones'u durduramayınca ilk yarıda son dakikaya 6 sayı farkla geride girdi: 45-51. Kalan dakikada Sabally ve McBride'ın çizgiden bulduğu sayılarla geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yarıyı 48-55 geride kapattı.İkinci yarıya Stewart'tan bulduğu üçlükle başlayan Ekaterinburg, mücadelede ilk kez farkı 10'a çıkardı: 48-58. Bu dakikadan sonra Vaughn ve McBride ile isabetler bulan Fenerbahçe, periyodun bitimine 6: 36 kala farkı 5'e indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-60. Bu dakikadan sonra Griner ile pota altında etkili olan Rus ekibi, savunmada da sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı tanımayınca farkı 11'e çıkardı: 57-68. Kalan dakikalarda rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı kapattı ve son periyoda 61-68 geride girdi. Son periyoda iki takım da hücumda tutuk başlarken 33'üncü dakikayı Rus ekibi 9 sayı farkla önde geçti: 63-72. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, Iagupova ve Sabally'nin etkili oyunuyla farkı 4'e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 73-77. Bu dakikadan sonra Vaughn ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, 3: 39 kala beraberliği yakaladı: 79-79. Eşitliğin ardından hücum ribaundları ile sayılar bulan Rus ekibi, son dakikaya 86-81 önde girdi. Kalan dakikada farkı kapatamayan Fenerbahçe Öznur Kablo, parkeden 88-84 mağlup ayrıldı.NORMAL SEZON ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Mücadele öncesinde FIBA Kadınlar Euroleague'in normal sezonunda sergiledikleri performanslar ile ödül almaya hak kazanan oyunculara ödülleri verildi. Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, En Değerli Oyuncu (MVP) ve Normal Sezonun En İyi İlk 5'i ödüllerini alırken; UMMC Ekaterinburg'ta da Emma Meesseman ve Courtney Vandersloot'a Normal Sezonun En iyi ilk 5'i ödülü takdim edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR