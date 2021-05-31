Gökhan Gönül F.Bahçe'den ayrıldı! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Gönül F.Bahçe'den ayrıldı! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Gökhan da bunun üzerine yönetime futbolu bırakmak istemediğini söyledi. Ardından Adana Demir'den, "Takımın bir ağabeye ihtiyacı var. Yeni sezonda Gökhan İnler ile kadroya ağabeylik yapın" teklifi geldi. Bu öneriye sıcak bakan Gökhan'ın, önümüzdeki günlerde Adana Demir'e imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe ile ayrılma aşamasına gelen Gökhan Gönül, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaştı. Sarı-Lacivertliler, 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan'ın opsiyonunu kullanmama kararı aldı, bu durum kendisine iletildi. Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaştı

ADANA DEMİR DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

22 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST

36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fener ve Gençlerbirliği forması giydi.

Gökhan Gönül F.Bahçe'den ayrıldı! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor
Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor
Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Aysal Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Gönül F.Bahçe'den ayrıldı! Ligin yeni ekibi Adana Demir'e kaptan olmaya gidiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:01:17. #1.13#

title