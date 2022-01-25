Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Yıldız futbolcunun testi pozitif - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Yıldız futbolcunun testi pozitif

Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı. Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yıldız futbolcu, Paraguay ve Venezuela maçlarında forma giyemeyecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri için Uruguay Milli Takımı'na katılan Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

PARAGUAY VE VENEZUELA MAÇLARINDA YOK

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ülkesinin Paraguay ve Venezuela'yla oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.

FENERBAHÇE'DE VAKALAR ARTIYOR

Fenerbahçe, 4 gün önce 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Uruguaylı Diego Rossi'nin de testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerde koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

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Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Haber

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