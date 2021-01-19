Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai: "Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum"
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai: "Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum"

19.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai:

Fenerbahçe'nin yeni transfer Attila Szalai, kulüpteki ortamından çok etkilendiğini ve kendisini Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissettiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transfer Attila Szalai, kulüpteki ortamından çok etkilendiğini ve kendisini Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissettiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüp ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Macar stoper, Macaristan'da yayımlanan Nemzeti Sport gazetesine transferi ve yeni kulübündeki ortamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu ve kulüpteki ortamı etkileyici bulduğunu vurgulayan Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum, muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Apollon Limassol'da da herhangi bir sorun yaşamıyordum ama İstanbul'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine her zaman inandığını ve çok çalışarak Fenerbahçe gibi dünya çapında bir kulübe geldiğini kaydeden Szalai, "Fenerbahçe'ye transfer olmam gerçekten bir rüya gibi. İyi bir futbolcu olmak için bugüne kadar da her gün çok çalıştım ve bundan sonra daha fazla çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Ankaragücü maçını seyirci olmamasına rağmen statta izlemenin olağanüstü olduğunu aktaran Szalai, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe seyircisinin ne kadar fanatik olduğunu biliyorum. Buradaki atmosfer hakkında birçok video izlemiştim. Salgın bitince stattaki atmosferi bizzat yaşamak istiyorum. Taraftarlar şimdiden, otelde, yolda beni tanıyor ve selam veriyorlar. Çok mutluyum."

Szalai, Fenerbahçe'de daha önce Okocha, Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Dirk Kuyt ve Roberto Carlos gibi büyük futbolcuların forma giydiğini şimdi ise Luiz Gustavo ve Mesut Özil ile aynı formayı giyme fırsatını bulduğundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Kasımpaşa'da forma giyen diğer Macar futbolcu Kevin Varga ile telefonda görüştüğünü onun da lig hakkında olumlu konuştuğunu belirten Szalai, fiziki durumunun oynamak için hazır olduğunu, şans verildiği takdirde bir sonraki maçta oynayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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