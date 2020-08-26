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Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Meksika ekibi Tigres'ten transfer ettiği Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. Ekvadorlu golcü oyuncu TSİ 22.45 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. 30 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

26.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:33

Transfer bombalarını patlatan Fenerbahçe, bir transferini daha İstanbul'a getirdi. Forvet bölgesine takviye yapan sarı lacivertliler, Tigres forması giyen Enner Valencia ile anlaşma sağladı.

Resmi imzayı atması beklenen Ekvadorlu oyuncunun uçağı TSİ 22.45 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi

EROL BULUT İSTİYORDU

Haftalardır Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve transfer görüşmelerinin son günlerde hızlandığı Enner Valencia'yı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un istediği biliniyordu.

350 MAÇTA 89 GOL ATTI

Kariyerinde Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin bir kaç gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında futbola başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde oynadıktan sonra 2014 yılında West Ham'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık oynadı.

2017 yılında Tigres'e transfer olan Valencia, futbol kariyerinde 350 maçta görev yaparken, toplamda 89 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi
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