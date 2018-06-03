Fenerbahçe'nin Yeni First Lady'si Nevbahar Koç! İşte Hakkında Tüm Merak Edilenler

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sevincini seçim sürecinde kendisini yalnız bırakmayan ilk olarak eşi Nevbahar Koç'la paylaştı.

YENİ BAŞKAN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Kulübü bugün 37. başkanını seçmek için sandığa gitti. 21 bin 500 üye oy kullandı ve oy verme işlemi tamamlandı.

Sandıklar açılıp oy sayımı tamamlandığında Aziz Yıldırım 4 bin 644, Ali Koç ise 16 bin 092 oy aldı. Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

SEVİNCİNİ EŞİYLE PAYLAŞTI

Ali Koç, sonuçların açıklanmasının ardından sevincini eşi Nevbahar Koç'la paylaştı. Uzun süre eşine sarılan Koç, daha sonra diğer arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Ali Koç, eşine seçim süreci boyunca gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

NEVBAHAR KOÇ KİMDİR?

Ali Koç'un 2005 yılında hayatını birleştirdiği Nevbahar Koç'un (Demirdağ) annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası AND Film'in patronu Turgut Demirağ.

Nevbahar Demirağ ilkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitimini Amerika'da yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye'ye dönmeyip, Los Angeles'ta yaşamına devam etti.

Nevbahar Koç, sanatın her türüyle yakından ilgilenen bir isim. Özellikle önemli resim sergilerini kaçırmıyor. Spora büyük ilgisi olan Nevbahar Demirağ Koç, tenis oynamayı, yüzmeyi ve uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyor.