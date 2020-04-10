Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu
Fenerbahçeliliği ve sahadaki hırslı tavırlarıyla bilinen Emre Belözoğlu, formasını giydiğin Fenerbahçe'nin efsaneleri adına çoktan adını yazdırmış durumda. Sarı Lacivertliler'le bir çok kupa ve şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu uzak kaldığı Fenerbahçe formasına Başakşehir'den tekrar Fenerbahçe'ye dönerek kavuşmuştu.
10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:32
Fenerbahçeliliği ve sahadaki hırslı tavırlarıyla bilinen Emre Belözoğlu, formasını giydiğin Fenerbahçe'nin efsaneleri adına çoktan adını yazdırmış durumda. Sarı Lacivertliler'le bir çok kupa ve şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu uzak kaldığı Fenerbahçe formasına Başakşehir'den tekrar Fenerbahçe'ye dönerek kavuşmuştu.
Kaynak: Dugout