Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu Fenerbahçeliliği ve sahadaki hırslı tavırlarıyla bilinen Emre Belözoğlu, formasını giydiğin Fenerbahçe'nin efsaneleri adına çoktan adını yazdırmış durumda. Sarı Lacivertliler'le bir çok kupa ve şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu uzak kaldığı Fenerbahçe formasına Başakşehir'den tekrar Fenerbahçe'ye dönerek kavuşmuştu.

Fenerbahçeliliği ve sahadaki hırslı tavırlarıyla bilinen Emre Belözoğlu, formasını giydiğin Fenerbahçe'nin efsaneleri adına çoktan adını yazdırmış durumda. Sarı Lacivertliler'le bir çok kupa ve şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu uzak kaldığı Fenerbahçe formasına Başakşehir'den tekrar Fenerbahçe'ye dönerek kavuşmuştu. Kaynak: Dugout