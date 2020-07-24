Fenerbahçe'nin transferde yol haritası netleşti: 8 isim yolcu Spor Arena / Süleyman ARAT - Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.

Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular transfer edilecek. Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu'nun sık sık teknik direktör Tahir Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi. Transfer döneminde sarı lacivertlilerin yol haritası şöyle olacak:

'Kendinize kulüp bulun' denilecek

1- Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Simon Falette, maliyeti uygun olduğu taktirde yeniden kiralanacak.

2- Kiralık gittikleri takımlardan geri dönecek olan Michael Frey ve Zanka, elden çıkarılacak.

3- 2023 yılına kadar sözleşmeli olan Miha Zajc ve kontatları 2022'ye kadar geçerli olan Nabil Dirar ile Tolgay Arslan'a, yeni sezonda kadroda düşünülmedikleri bildirilip, "Kendinize takım bulun" denilecek.

4- Sezonun bitimiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile mukavele yenilenmeyecek.

Avrupalılar Ozan, Altay ve Muriqi'in peşinde

Fenerbahçe her ne kadar başarısız bir sezon geçirmiş olsa da, bazı genç oyuncularına Avrupa'dan ciddi teklifler geliyor. 22 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'a İngiliz, İspanyol, 5 gol, 6 asistle kariyerinin en verimli sezonunu yaşayan 25 yaşındaki Ozan Tufan'a İngiliz, 36 resmi maçta 17 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan 26 yaşındaki Vedat Muriç'e de İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Kaynak: Hürriyet