Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli
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Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

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Sarı-Lacivertliler'in star futbolcusu Mesut Özil'den alkışlanacak hareket. Mesut, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki çocuklara yardım eli uzattı. 32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabındaki paylaşımına, "Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum" notunu düştü.

Mesut Özil'den alkışlanacak bir davranış daha geldi. Dünyanın her yerindeki sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan 32 yaşındaki futbolcu, geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak Togem-Der'in düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı.

Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı.

Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı. 'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli
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Haber Yorumları (1)
HİDİR : 10 dan fazla maç oynamiş sadece 1 gol attigi soyleniyor, sadece şunlarla gündeme gelince olmuyor
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