Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kim?
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi tamamlandı ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin yeni sezondaki rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler, güçlü takımlarla dolu bir gruba düştü. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kim?

Fenerbahçe'nin rakipleri futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde sarı-lacivertliler, zorlu eşleşmelerle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu haberi sonrası taraftarlar, Avrupa yolculuğundaki ilk maçın ne zaman oynanacağını ve deplasman detaylarını da araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki tüm rakipleri ve detaylar…

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakipleri resmen açıklandı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, birbirinden güçlü takımların yer aldığı zorlu bir gruba düştü.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şunlar:

Aston Villa (İngiltere)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Ferencvaros (Macaristan)

Viktoria Plzen (Çekya)

Nice (Fransa)

FCSB – Steaua Bükreş (Romanya)

Stuttgart (Almanya)

Brann (Norveç)

Bu kura ile birlikte Fenerbahçe, farklı liglerden gelen ve Avrupa tecrübesi yüksek takımlarla karşı karşıya gelecek. Özellikle Aston Villa, Stuttgart ve Nice gibi takımlar, grup maçlarının oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

