Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış

Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. FIFA Eski Hakemi Selçuk Dereli, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile maçta kural hatası olduğunu düşünmediğini belirtti.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk yolunda sarı-lacivertliler için hayati önem taşıyan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermiş ve Fenerbahçe, zirve yarışında yara almıştı.

F.BAHÇE MAÇIN TEKRAR EDİLMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 27'nci dakikasında, Enner Valencia'ya yapılan müdahalenin ardından çalınan penaltının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin kural hatası olduğunu öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

"KURAL HATASI İDDİALARI TAMAMEN YANLIŞ"

Fenerbahçe, maçın tekrar edilmesini istese de FIFA Eski Hakemi Selçuk Dereli, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparak söz konusu pozisyonda herhangi bir kural hatasının olmadığını belirtti.

Kural hatası iddialarının tamamen yanlış olduğuna vurgu yapan Dereli, "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltı vuruşu ile ilgili 'kural hatası' iddiaları tamamen yanlıştır. Kural çok açık ortada ve son maddeye bakıldığında yapılan uygulama doğru" ifadelerini kullandı.