Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir Sezon sona erince aktif futbol yaşantısını noktalayacak olan Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na, Türk futbolunun önemli isimleri dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Semih Şentürk gibi isimler, 40 yaşına merdiven dayayan tecrübeli futbolcunun bir yıl daha oynayabileceğini beilrtti.

Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi?

Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar'ın "Emre 1 yıl daha oynamalı" sözü en çok konuşulan konulardan biri olunca Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat, futbolun duayen isimlerine bu konuyu sordu.

İşte verilen yanıtlar;

MUSTAFA DENİZLİ

Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu'nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle 'Devam' veya 'Noktalama' kararı sadece Emre'nin kendisine aittir.

SEMİH ŞENTÜRK

Emre Belözoğlu'nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir.

"HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLMAMALI"

SAMET AYBABA

Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı. Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz. Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım'da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe'de ve EURO 2020'de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre.

"O BIRAKMADAN BEN BIRAKMAM"

SELÇUK ŞAHİN

40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre'nin gösterdiği performans ortada. 1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette. Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım'da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır.

Kaynak: Hürriyet