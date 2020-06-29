HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir

Sezon sona erince aktif futbol yaşantısını noktalayacak olan Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na, Türk futbolunun önemli isimleri dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Semih Şentürk gibi isimler, 40 yaşına merdiven dayayan tecrübeli futbolcunun bir yıl daha oynayabileceğini beilrtti.

29.06.2020 07:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:53

Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi?

Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar'ın "Emre 1 yıl daha oynamalı" sözü en çok konuşulan konulardan biri olunca Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat, futbolun duayen isimlerine bu konuyu sordu.

İşte verilen yanıtlar;

MUSTAFA DENİZLİ

Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu'nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle 'Devam' veya 'Noktalama' kararı sadece Emre'nin kendisine aittir.

SEMİH ŞENTÜRK

Emre Belözoğlu'nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir.

"HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLMAMALI"

SAMET AYBABA

Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı. Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz. Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım'da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe'de ve EURO 2020'de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre.

"O BIRAKMADAN BEN BIRAKMAM"

SELÇUK ŞAHİN

40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre'nin gösterdiği performans ortada. 1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette. Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım'da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır.

Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Spor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Spor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Spor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Spor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Spor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Spor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:53:31. #1.15#
title