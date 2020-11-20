Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz'le Fenerbahçe uzun süredir ilgileniyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşme mi uzatacağı yoksa sezon sonunda bedelsiz olarak farklı bir takıma mı gideceği merak konusu olurken Galatasaray'ın da devreye girmesi işleri karıştırdı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor. Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu. Ancak Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.

DORUKHAN'A KARŞILIK LINNES

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve yıldız futbolcuya karşılık Martin Linnes'i takas olarak teklif edecek. Siyah-beyazlıların yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz'ü takas yoluyla Galatasaray'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE STRATEJİ DEĞİŞTİRECEK

Bu gelişmeler Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozacağa benziyor. Milli oyuncuyu ezeli rakibine asla kaptırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin, yeni bir strateji ile Beşiktaş'la görüşme yapabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'LA ARADA BÜYÜK FARK VAR

Dorukhan ile Beşiktaş arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen tıkanmış durumda. Milli futbolcu 350 bin Euro olan maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise son olarak 1 milyon Euro teklif etti ve "Artık bu son rakam" ifadesini kullandı.

BELÖZOĞLU VE OZAN HER GÜN GÖRÜŞÜYOR

F.Bahçe'de transferin 1 numaralı ismi olan Emre Belözoğlu, Dorukhan'a yakın markaj yapıyor. Her gün yıldız futbolcu ile telefonda görüşen Belözoğlu transferin gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcıyor. Ozan Tufan da yakın arkadaşı olan Dorukhan'ı iknaya çalışıyor.