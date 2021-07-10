Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir

Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tatlı bir forma rekabeti yaşanıyor. Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayıp kendisini geliştiren Berke, Topuk Yaylası kampında takımda en çok öne çıkan isimlerden oldu. Berke ile yakından ilgilenen Pereira, sakatlığı olan Altay Bayındır'ı hazırlık maçlarında yetek oturtmayı planlıyor.