Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tatlı bir forma rekabeti yaşanıyor. Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayıp kendisini geliştiren Berke, Topuk Yaylası kampında takımda en çok öne çıkan isimlerden oldu. Berke ile yakından ilgilenen Pereira, sakatlığı olan Altay Bayındır'ı hazırlık maçlarında yetek oturtmayı planlıyor.
Kanarya'da kaleci bereketi var. Geçen sezon performansını üst seviyeye çıkaran Altay Bayındır'ın forması artık garanti değil. Kiralık oynadığı Westerlo'da harikalar yaratan ve Atletico Madrid'i peşine takan 2000 doğumlu kaleci, Topuk Yaylası'ndaki kampta öne çıktı.
AYAKLARINA ÇOK HAKİM
Berke Özer'in teknik kapasitesi Pereira'nın dikkatini çekti. Topla çıkışlarda oyunu Berke üzerinden kurdu ve istediği verimi aldı. Milli Takım'dan dönen ve sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın hazırlık maçlarında oynaması beklenmiyor.
ŞANSI KULLANIRSA FORMAYI KAPABİLİR
Berke Özer'in hazırlık maçlarında kalede olma ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Genç kaleci kamptaki performansını maçlara da taşırsa formayı kapabilir.