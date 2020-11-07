Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Sosyal medyada taraftarlar çıldırdı

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu karara sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor karşısında attığı gol VAR'a takıldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında gelişen atakta sarı lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol sonrası Konyasporlu futbolcular Valencia'nın pozisyon esnasında topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle itiraz etti. VAR'a giden hakem Ali Şansalan, yaptığı inceleme sonrası elle kontrol gerekçesiyle golü iptal etti.

"YİRMİ KEZ İZLEYİP YİNE YANLIŞ KARAR VERİYOLAR"

Hakemin kararı sonrası sosyal medya karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar golün iptaline büyük tepki gösterdi. Bir taraftar, "Eskiden hakem eleştirirken 'cok kısa sürede karar vermek zorundalar, onlar da haklı' derdim. Ama şimdi yirmi kez izleyip yine yanlış karar veriyorlar. Hakkaten futbolun katili hakemler. Gitti Pelkas'ın şahane gölü" ifadelerini kullandı.

"PELKAS'IN GOLÜNÜ YEDİLER"

Bir başka futbolsever ise "Pelkas'ın muazzam golünü yediler. Pozisyon tertemiz, hakemler rezil, bu hakemlerle bu sezon biraz zor biter" şeklinde paylaşımda bulundu.