Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen futbolcuyu, sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı. İstanbul'a ayak basan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi.

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi dev takımlarda forma giyen Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'in uçağı bu gece saat 01.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

67 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Mesut Özil, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Özil, sarı lacivertli takımda 67 numaralı formayı giyecek. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

"BEN HER ZAMAN FENERBAHÇELİYDİM"

Mesut Özil İstanbul'a indikten sonra açıklamalarda bulundu:

"Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak."

"FENERBAHÇELİLERİN HAYALİ GERÇEKLEŞECEK"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Mesut Özil için hayırlı bir süreç olur. Evlerine hoş geldiler. Mesut'un çocukluk hayali, Fenerbahçelilerin rüyası gerçekleşecek. Önümüzde küçük bir sürecimiz var sonrasında gerekli açıklamalar yapılır. Mesut, Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah beraberce nice kupalar kazanacağız."