Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta İstanbul'a geldi

23.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:43

Fenerbahçe, yeni golcüsü Mbwana Samatta İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin, Tanzanyalı forveti kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuştu. 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ayrılığının ardından golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta'nın transferini bitirdi.

Mbwana Samatta, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Bu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü, geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

23 Aralık 1992'de tarihinde Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Bu kulüpte 5 sezon oynadıktan sonra, 2016'da Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet, 98 gol attı ve 27 asist yaptı. Tanzanya Milli Takımı'nın da formasını Samatta, milli formayla 51 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta İstanbul'a geldi
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