Fenerbahçe Nice muhtemel 11'ler açıklandı mı, kadroda kimler var?

Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında seyircisinin desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Kritik randevu öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe'nin ve Nice'in muhtemel 11'lerini ve kadro tercihlerini merak ediyor.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak mücadele, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Maç TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz izlenebildiği gibi pek çok platformda da yer alıyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında oynanacağı için tek maç formatında yapılacak. Rövanş, takımların diğer grup fikstürü kapsamında gerçekleşecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde Nice maçı öncesi kadrodan eksik olan tek oyuncu Jhon Duran. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan genç futbolcunun, bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

TALİSCA KADROYA DÖNDÜ

Dinamo Zagreb maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Anderson Talisca, Nice karşılaşmasında teknik heyetin tercih etmesi halinde sahada yer alabilecek. Brezilyalı yıldızın dönüşü, Fenerbahçe için önemli bir güç takviyesi olarak görülüyor.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

• Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

• Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

• Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

• Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

MUHTEEL 11'LER:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Nice : Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi.