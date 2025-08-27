Fenerbahçe nasıl tur atlar (Benfica Fenerbahçe)? TÜM İHTİMALLER!

Fenerbahçe nasıl tur atlar (Benfica Fenerbahçe)? TÜM İHTİMALLER!
Fenerbahçe – Benfica rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe ve Benfica arasındaki rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Fenerbahçe'nin tur atma şansı merak konusu olmuştur. İşte ihtimaller!

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA

Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR

İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak.

Maçın 90 dakikası berabere tamamlanırsa uzatma dakikalarına gidilecek.

Fenerbahçe'nin mağlubiyet alması durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFİCA İLE 8. RESMİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Benfica ile tarihinde 8. resmi maçına çıkacak. Daha önce oynanan 7 maçta Benfica 3, Fenerbahçe 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 mücadele ise berabere bitti.

KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ

Fenerbahçe, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 16 sezon sonra katılacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele etmişti.

