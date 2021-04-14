Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep maçında ilk 11'de yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Mesut Özil ve Nazım Sangare'nin antrenmanın tamamında sahada takımla çalıştığı, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Antrenmandan önce kaleci Altay Bayındır'ın 23. yaş gününün kutlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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