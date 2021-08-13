Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor
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Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, lige pazar günü Adana Demirspor deplasmanı ile start veriyor. Ancak maça kısa bir süre kala Pelkas ve Valencia'nın sakatlanması, stoper Kim Min Jae'nin resmi işlemlerinin bitmemesi ve kanat beklerin olmaması Pereira'nın canını sıkıyor. Etkili transferler yapan Adana Demir karşısında bir hayli eksikle çıkacak F.Bahçe'nin nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.

Sarı-Lacivertliler'in gol yollarındaki en etkili silahları Pelkas ve Valencia sakatlandı. Omzu çıkan Pelkas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Valencia'nın da tedbir amaçlı olarak bu karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı. Geçen sezon ve bu sezonki hazırlık maçlarında takımın en golcülerin olan Pelkas ve Valencia'nın yokluğu, Pereira'yı bir hayli zorlayacak.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor

FERDİ KADIOĞLU AKSIYOR

Milliyet'in haberine göre; Güney Koreli Kim Min Jae'nin maça yetişmesi çok zor gözüküyor. Beijing Guoan kulübüyle henüz anlaşma sağlanamadı. Sol kanat için de henüz hamle yapılmadı. Caner Erkin de kadro dışı. Adana'da Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte oynama ihtimali kuvvetli. Ancak Ferdi'nin hazırlık maçlarında o bölgede çok aksadığı görüldü. Taraftarlar endişeli.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor

PAS VE DURAN TOP ÇALIŞILDI

Fenerbahçe'de pazar akşamı oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde duran takım, çift kale maçla günü bitirdi. Adalesinde ağrı olan Valencia katılmadı.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor
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