Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Pelkas dönüyor

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Göztepe maçıyla sahalara dönecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür