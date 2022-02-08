Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat Fenerbahçe - Kayserispor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? 8 Şubat Fenerbahçe - Kayserispor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat Fenerbahçe - Kayserispor maçının gollerini kim attı? Fenerbahçe - Kayserispor kim tur atladı? Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe - Kayserispor ligde kaçıncı sırada? Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti yayınlandı mı? Çeyrek finale kim çıktı? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 08.02.2022 Salı saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Kayserispor 0 - 0 eşitlikle sürüyor. Kayserispor'da Uğur Demirok 45+3'te kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

  • H) ARDA KARDEŞLER
  • (Y) MEHMET KISAL
  • (Y) HAKAN YEMİŞKEN
  • (D) MEHMET TÜRKMEN

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.

Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

Haberler.com - Gündem

Ziraat Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Gündem, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title