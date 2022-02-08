Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 08.02.2022 Salı saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Kayserispor 0 - 0 eşitlikle sürüyor. Kayserispor'da Uğur Demirok 45+3'te kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

H) ARDA KARDEŞLER

(Y) MEHMET KISAL

(Y) HAKAN YEMİŞKEN

(D) MEHMET TÜRKMEN

MAÇ DEVAM EDİYOR: FENERBAHÇE 0 - 0 KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.

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