Fenerbahçe - Kayserispor MAÇ ÖZETİ izle! Fenerbahçe - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat Fenerbahçe - Kayserispor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? 8 Şubat Fenerbahçe - Kayserispor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 08.02.2022 Salı saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe - Kayserispor 0 - 0 eşitlikle sürüyor. Kayserispor'da Uğur Demirok 45+3'te kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- H) ARDA KARDEŞLER
- (Y) MEHMET KISAL
- (Y) HAKAN YEMİŞKEN
- (D) MEHMET TÜRKMEN
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.