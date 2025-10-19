Haberler

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Karagümrük Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE'DE 7 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde kadrosunda 7 önemli isimden yoksun olacak. Tedavileri devam eden kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Ayrıca, sarı kart cezalısı Milan Skriniar ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun da sahada yer almayacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçını şifresiz izleyebilecekler.

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kadrolar henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 371.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.