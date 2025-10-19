Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE'DE 7 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde kadrosunda 7 önemli isimden yoksun olacak. Tedavileri devam eden kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Ayrıca, sarı kart cezalısı Milan Skriniar ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun da sahada yer almayacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kadrolar henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.