Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çotanak Stadı'nda saat 20: 00'da Giresunpor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçeli futbolcuları burada taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe kafilesi otobüsle gittiği Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele maç saatini bekleyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay