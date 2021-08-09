Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da
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Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çotanak Stadı'nda saat 20: 00'da Giresunpor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçeli futbolcuları burada taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi otobüsle gittiği Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da
Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da
Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da
Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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