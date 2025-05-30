Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? Aziz Yıldırım imza konuşması!

Fenerbahçe'nin sadece sportif başarısızlıklarla değil, ruhsal ve kültürel anlamda da gerileme yaşadığını belirten Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Kulübün sıradanlaşmaya sürüklendiğini savunan Yıldırım, bu duruma karşı camianın "itiraz ve isyanla" karşı durması gerektiğini vurguladı. Aziz Yıldırım'ın " Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur" ifadeleri, kongre sürecine ideolojik bir boyut kazandırdı. Peki, Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? Aziz Yıldırım aday olacak mı? İşte detaylar...

AZİZ YILDIRIM İMZA KONUŞMASI

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç'un seçimde aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde başkanlık için tekrardan aday olacağını duyurdu.

Aziz Yıldırım

FENERBAHÇE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

Yıldırım, Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar için zamanının kalmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Yönetimlerin başarılı olup olmadıklarına karar verecek olan ben veya mevcut yöneticiler değil, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızdır. Camiamız içinde, yönetimin çağrısı ile bir seçimli kongre yapılması, yönetimin güven tazelemesi yahut yeni bir yönetimin seçilmesi yönünde birtakım çağrılar yapıldığı görülmektedir. Kulüp başkanımız Ali Koç, eylül ayında bir kongre toplayacaklarını kamuoyuna ve özel görüşmemizde şahsıma ifade etmiştir. Ben bu görüşmede kendisine, şayet bir kongre yapılacak ise bunun eylül ayına kalmadan yapılmasının doğru olacağını ifade etmiştim. Bu vesile ile kulübümüzün uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek için sorumluluk üstlenmem ve yeniden kulüp başkanlığı için aday olmam yönünde çağrı ve çabalara bir yanıt vermek mecburiyetimin olduğuna inanıyorum."

Sorumluluk almaktan kaçmayacağını aktaran Yıldırım, "Elbette ki yönetim kurulumuzun, olağanüstü genel kurul kararını eylül ayına bırakma hakkı vardır ve meşrudur. Ancak, yönetime güvenini yitirmiş kongre üyelerimizin de imza toplamak yoluyla kongreyi göreve çağırmaları aynı şekilde bir haktır ve meşrudur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "camiayı bölücü" hiçbir tartışmanın tarafı olmak istemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kimsenin rakibi olmadığım gibi, hiç kimse ile bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük de hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve gelmişti. Eğer camiamız, benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim."