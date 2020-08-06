Fenerbahçe, ilk transferiyle birlikte yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı da tanıttı Mert Hakan Yandaş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyuran Fenerbahçe, yeni futbolcusuna 2020/21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı giydirdi. Böylelikle sarı lacivertlilerin yeni sezon iç saha forması da ilk kez görücüye çıktı. Formanın sırt bölümündeki kanarya simgesi ise taraftarlardan beğeni topladı.

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini Mert Hakan Yandaş ile birlikte açıkladı. Sivasspor'dan ayrılan yıldız orta saha, sarı lacivertlilere 4 yıllığına imza atarken kulüp tanıtımında Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı sırtına geçirdi. Böylelikle 2020/21 sezonunda giyilecek iç saha forması da ilk kez görücüye çıktı. Formanın arkasındaki kanarya simgesi detayı, sosyal medyada gündem konusu olurken taraftarlar tarafından beğeni topladı.

"MUTLAKA ÇUBUKLU FORMAYI GİYECEKTİR"

Fenerbahçe'nin transferi açıkladığı videodaki ifade de dikkat çeken başka bir nokta oldu. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğu oyuncuyu duyururken "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa, o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" sözlerine yer verdi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Sivasspor formasıyla kariyerinin en büyük adımlarından birini atan Mert Hakan, Süper Lig'de 19/20 sezonunda 10 gole direkt katkı sağladı ve 6 gol, 4 asist ile oynadı.