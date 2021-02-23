Fenerbahçe ile ismi anılan Christoph Daum, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un beğenilmeyen performansı sonrasında ismi Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum, Instagram hesabından bir kez daha İstanbul fotoğrafı paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı. Alman teknik direktör son açıklamasında sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederken, konuşmak için doğru zaman değil dedi.

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli camiada en fazla eleştirilen isim oldu. Bu eleştirilerden sonra basında çıkan haberlerde, daha önce iki kez Fenerbahçe'de görev yapan Christoph Daum'un, tekrar Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirtilmişti.

"TRANSFER SÖYLENTİLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ"

Daha önce de Instagram'dan İstanbul paylaşımı yapan Daum'un tekrar İstanbul'da çekilen bir fotoğrafını paylaşması, transfer söylentilerini tekrar gündeme getirdi. Tecrübeli çalıştırıcının "Günaydın" notuyla yaptığı Instagram paylaşımında eşiyle birlikte Ortaköy'de yer aldığı fotoğraf yer alıyor.

Daum, transfer söylentileriyle ilgili yaptığı son açıklamada, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde sosyal medyada yer alan Türkiye paylaşımları ile ilgili ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" diye konuştu.